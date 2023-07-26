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عربي-دولي
كان آتيا من الامارات... توقيف مسافر أخفى أحجاراً كريمة داخل ملابسه الداخليّة (صور)
Lebanon 24
26-07-2023
|
06:41
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أوقفت جمارك مطار "فنوكوفو" جنوب موسكو مواطنا أوزبكيّا قادما من الإمارات، حاول تهريب 13 صندوقا مختلفا من منتجات "آبل" و"سامسونغ" و"سوني" في حقائبه، وأحجار كريمة في ملابسه الداخلية.
كذلك تم العثور على 40 شهادة لأحجار كريمة، إلا أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام لم يكن في حقائبه، وإنما في ملابسه الداخلية، حيث قام الشخص بإخفاء أكثر من 60 قطعة من الأحجار الكريمة "الماس" في ملابسه الداخلية، وكانت الجواهر معبأة في 3 أكياس بلاستيكية ملفوفة بشريط لاصق.
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بعد التفتيش، أوضح الرجل إنه موظف في إحدى كبريات شركات الطيران الإماراتية، وكان في زيارة إلى موسكو لأقاربه، وأشار إلى أنه لم يكن على دراية كاملة بقواعد الجمارك، والأحجار الكريمة لم تكن سوى هدية، واعتقد أن قيمتها لا تتجاوز 17 ألف دولار.
وقد رفعت دعوى جنائية ضد الرجل بشأن تهريب سلع وموارد ذات أهمية استراتيجية، وتم إيداعه السجن. (روسيا اليوم)
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