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عربي-دولي
شويغو من بيونغ يانغ: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا
Lebanon 24
26-07-2023
|
07:28
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونغ يانغ حيث استقبل بحفاوة.
وقال شويغو إن "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.
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كما أكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة".
وسيحضر شويغو الخميس الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 تموز 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.
وكان وصل في وقت سابق إلى مطار بيونغ يانغ واستقبله كانغ سون نام ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب النصر في حرب التحرير بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
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