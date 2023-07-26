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عربي-دولي
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "الرموز الدينية"... من تقدّم به؟
Lebanon 24
26-07-2023
|
16:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّه في أعقاب عدد من الفعاليات التي أحرق خلالها مناهضون للإسلام نسخا من المصحف في السويد والدنمارك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات، تقدم به المغرب.
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وحمل مشروع القرار عنوان "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية".
وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.
وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار "يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي".
وقالت كوبياك إن وفد إسبانيا طالب حذف عبارة "التي تنتهك القانون الدولي" من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض.
وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية، الذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
وقالت كوبياك إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالـ "الرموز الدينية" و"الكتب المقدسة" أمر جديد. (الحرة)
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