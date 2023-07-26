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عربي-دولي

محاولة انقلابية.. غموض يكتنف الوضع في النيجر

Lebanon 24
26-07-2023 | 09:53
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قالت مصادر أمنية اليوم الأربعاء إن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، وتغلق مركبات عسكرية مدخل القصر منذ صباح اليوم.
 
بيد أن رئاسة النيجر قالت في بيان إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة" وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.
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وأضافت أن الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير بعد أن قالت مصادر أمنية إن الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري.

وأشارت الرئاسة في رسالة نشرتها على تويتر الذي أعيد تسميته "إكس"، إلى أنه صباح الأربعاء "انخرط عناصر من الحرس الرئاسي في حركة استياء مناهضة للجمهورية وحاولت الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني، دون أن تنجح في ذلك". وأردفت أن "الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري المشاركين في هذه الحركة إذا لم يستعيدوا هدوءهم" مؤكدة أن "رئيس الجمهورية وعائلته بخير".

وذكرت مصادر أمنية ورئاسية أنه تم منع الوصول أيضا إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، كما أن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.
 
من جهته اكد رئيس نيجيريا بولا تينوبو اليوم إن قادة دول غرب أفريقيا يراقبون الوضع في النيجر وسيبذلون كل ما في وسعهم لحماية الديمقراطية فيها. وأضاف تينوبو، وهو أيضا رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "إن قيادة إيكواس لن تقبل أي عمل يعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر أو أي جزء من غرب أفريقيا".
 
ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي "محاولة زعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار" باحتجاز الرئيس في النيجر. 
 
أما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، قال: "ما يجري في النيجر هو خيانة وعلى المتمردين التوقف فورا". 

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