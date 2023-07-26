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عربي-دولي
جليد بحر القطب الجنوبي يصل إلى أدنى مستوى له
Lebanon 24
26-07-2023
|
10:10
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في شباط، أعلن باحثو المناخ أن الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية وصل إلى أدنى مستوى صيفي له منذ أن بدأت تسجيلات الأقمار الصناعية قبل 45 عاما.
وبعد بضعة أشهر في حزيران، خلال ما كان ينبغي أن يكون "مرحلة النمو الشتوي"، كان الجليد البحري العائم حول القارة القطبية الجنوبية لا يزال يكافح من أجل التعافي.
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وتظهر سلسلة زمنية من الجليد البحري في المحيط الجنوبي، وضعها باحثو المناخ في الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، أن تغطية شهر تموز أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه.
فبالمقارنة مع حجم الجليد البحري الشتوي قبل عام 2010، فقد المحيط الآن حوالي 2.6 مليون كيلومتر مربع من الجليد، أي ما يقرب من أربعة أضعاف مساحة تكساس. ويتفوق على أدنى المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها في 2016 و2017 و2022. (روسيا اليوم)
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