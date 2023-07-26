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عربي-دولي
شُوهد في فندق 5 نجوم... نائب يُثير الجدل بعدما أمضى إجازته في المالديف!
Lebanon 24
26-07-2023
|
10:35
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أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أنها دهمت منزل النائب يوري اريستوف الذي أمضى إجازته في فندق فخم في جزر المالديف، رغم القيود الصارمة المفروضة على مسؤولي الدولة على صعيد أخذ قسط من الراحة في الخارج خلال الحرب مع روسيا.
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من جهته، أعلن مكتب التحقيقات أنه يحقق في "مشروعية" رحلة اريستوف الذي شوهد منتصف تموز في فندق خمس نجوم في الأرخبيل بالمحيط الهندي.
وكشفت وسائل الإعلام أنّ القضية أثارت غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأكّد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به. (العربية)
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