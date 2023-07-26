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عربي-دولي

بالصواريخ المجنحة.. روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا

Lebanon 24
26-07-2023 | 13:15
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أفادت "روسيا اليوم" بتحليق صواريخ روسية مجنحة بأعداد كبيرة باتجاه أهداف داخل الأراضي الأوكرانية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، تحلق الصواريخ أيضا على طول الحدود مع مولدوفا نحو منطقة خميلنيتسكي.
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هذا وأفاد عدد من المراسلين الحربيين على قنواتهم في "تلغرام" بأن هذه واحدة من أكبر الرجمات الصاروخية من هذا الطراز خلال الأشهر الأخيرة.

كما أكدت عدد من القنوات سماع دوي انفجارات في منطقتي دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد، فيما أشارت صحيفة "سترانا" الأوكرانية إلى سماع انفجارات ضخمة في منطقة خميلنيتسكي غربي البلاد.

أيضا، ذكرت قناة "السجل العسكري" على "تلغرام" أن ثمانية صواريخ مجنحة تحلق نحو مدينة لفوف، وهي صواريخ طويلة المدى من طراز "خ-101"، حيث يصل مداها إلى 5000 كيلومتر.

وبحسب القنوات، تحلق الصواريخ الروسية المجنحة من طراز "خ-101" في اتجاهات مختلفة تماما، وفوق المنطقة الوسطى في أوكرانيا، كما أفادت وسائل الإعلام بسماع صفارات الإنذار للتحذير من غارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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