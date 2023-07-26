الذكاء الاصطناعي في خدمة الشرطة في هذه الدولة!

طورت الشرطة في إقليم البنجاب وسط باكستان، نظاماً إلكترونياً للتعرف على الوجه لنحو مليوني شخص لديهم سجلات إجرامية، في استخدام جديد للذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم، وفقاً لما قاله مسؤولون اليوم.



Advertisement وقال إحسان يونس، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة، إن التكنولوجيا ستساعد المحققين في الإقليم على مطابقة أي صورة يتم الحصول عليها من موقع الجريمة بمليوني وجه لمشتبه بهم في قاعدة البيانات الخاصة بالمجرمين، مضيفاً أن "استخدام الذكاء الاصطناعي سيحد من عبء التحقيقات بالنسبة لرجال الشرطة". وقال إحسان يونس، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة، إن التكنولوجيا ستساعد المحققين في الإقليم على مطابقة أي صورة يتم الحصول عليها من موقع الجريمة بمليوني وجه لمشتبه بهم في قاعدة البيانات الخاصة بالمجرمين، مضيفاً أن "استخدام الذكاء الاصطناعي سيحد من عبء التحقيقات بالنسبة لرجال الشرطة".

وستعتمد الشرطة على الصورة التي تم التقاطها من كاميرات المراقبة من موقع الجريمة، التي تم تركيبها في جميع المدن الكبرى في أنحاء باكستان، ضمن مشروع قامت الصين بتمويله وتنفيذه.

ويشار إلى أن هذه أول مرة تستخدم فيها الشرطة التكنولوجيا لإجراء التحقيقات في باكستان.