الصراع الفرنسي-الروسي... ما علاقته بما يحصل في النيجر؟

مع الساعات الأولى للمحاولات الانقلابية التي شهدتها النيجر، الأربعاء، تصاعدت تكهنات بدور لروسيا فيها؛ كون نيامي هي آخر أوثق حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء بوسط وغرب إفريقيا.
واختلف عدد من الباحثين المتخصصين في شؤون منطقة الساحل والصحراء مع هذه التكهنات، وأوردوا في تحليلاتهم لموقع "سكاي نيوز عربية" ما يستندون عليه في ذلك، في ظل الموقع الجغرافي الحيوي جدا للنيجر بالنسبة لموسكو وباريس.
والنيجر، هي الدول الشريكة الأولى الآن لفرنسا في منطقة الساحل والصحراء، بعد أن خروج القوات الفرنسية مضطرة من مالي وتراجعها في بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهي بلاد صارت وثيقة العلاقات مع روسيا.
ويقود النيجر الرئيس محمد بازوم، الذي يتولى السلطة منذ أبريل 2021، ولكنه يواجه اليوم تمردا يهدد بقائه في السلطة، متهم فيه عناصر من الحرس الرئاسي.
النيجير والصراع الروسي الفرنسي
يرجح مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي، محمد علي كيلاني، أن يؤثر أي تغيير للحكم في النيجر على صراع النفوذ القائم بين فرنسا (حليفة النيجر) وبين روسيا التي تتمدد محل باريس في مالي وبوركينافاسو المجاورتين للنيجر، كما تحالفت مع الجارة الجزائر.
ونقلت فرنسا قواتها التي اضطرت للانسحاب من مالي عام 2022، إلى النيجر، بعد توجه المجلس العسكري الحاكم بشكل انتقالي في مالي للتحالف مع روسيا، ووافقت حكومة نيامي على ذلك "للاستفادة من الخبرات الفرنسية" في التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، لم يستبعد المحلل السياسي أبو بكر عبد السلام، وجود دور روسي في محاولة الانقلاب الواقعة في نيامي، في ظل تصاعد الصراع الروسي الفرنسي في منطقة الساحل.
ويقول إن هناك إشارات بأن هناك أيادي روسية في ما يجري، لكن حتى الآن الجميع ينتظر ما سوف تسفر عنه الأوضاع خلال الـ 24 ساعة القادمة.
صراع نفوذ داخلي
لكن المحلل السياسي النيجري، إدريس آيات، يستبعد سقوط النيجر تحت نفوذ روسيا، معتبرا أن ما يُقال حول وجود طرف موال لفرنسا وآخر متمرد هو "تحليل غير دقيق".
ويستشهد على رأيه بأن:
النيجر دولة تحت نفوذ فرنسا، ولباريس 4 قواعد عسكرية فيها، كذلك تتواجد الولايات المتحدة بقاعدة، وتعتبر مركز قوات حلف الناتو في الساحل، فلن يفرطوا فيها.
أما ما يجري في نيامي فهو صراع نفوذ داخلي، بين الرئيس السابق محمد إيسوفو، والرئيس الحالي محمد بازوم، وفيما يبدو أن بازوم حاول تقليص نفوذ إيسوفو بإقالة عناصر موالين له، وما يحدث رسالة إلى بازوم.
بازوم هو وزير الداخلية السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق إيسوفو، فإن وصلت الرسالة وفهمها بازوم سنسمع عن تسويات داخل النظام، وترجع البلاد إلى مسارها.
لكن إن عاند بازوم وحلفاؤه؛ فغالبا ستقوم عناصر النظام السابق بتقديم تطمينات لفرنسا وأميركا، ثم تحدث تفاهمات في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم لتهيئة خلف بازوم؛ لأن جميع المعاقل السياسية للحزب موالية لإيسوفو.