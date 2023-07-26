Advertisement

عربي-دولي

الدعم الأممي والغربي للدبيبة مستمرّ

Lebanon 24
26-07-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1091536-638260163128832191.jpg
Doc-P-1091536-638260163128832191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قلّلت أوساط سياسية ليبية من أهمية الحديث المتزايد مؤخراً عن قرب رحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ظل استمرار الدعم الأممي والغربي له، بالإضافة إلى غياب مؤشرات تفكك تحالفها مع تركيا.
Advertisement
ورأت هذه الأوساط أن إصرار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة لن يقود إلا إلى تكرار سيناريو حكومة أسامة حماد في الشرق التي لم يعد لها أثر خاصة منذ استقالة رئيسها السابق فتحي باشاغا، لافتة إلى أن التجربة أثبتت في ليبيا أن الحكم لا يكون إلا لمن يسيطر على العاصمة والمصرف المركزي.
ويربط تحالف قوي بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي يتحرك في كل الاتجاهات لدعم حليفه سواء عبر تسييل الأموال لاسترضاء الليبيين من خلال زيادات في الرواتب وإنجاز مشاريع تنموية وحل أزمة الكهرباء، أو خارجيا بإيداع ودائع لدى الدول كانت آخرها وديعة بـ700 مليون دولار لمصر تحدثت عنها المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز في مقال نشر في "المجلة السعودية"، بالإضافة إلى ودائع لتركيا تقدّر بالمليارات.
ورأى مراقبون أن المرونة التي يبديها الدبيبة في التعامل مع خصومه -كان آخر مظاهرها الاستجابة لدعوة قائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى تشكيل لجنة مالية عليا لضمان توزيع عادل للثروة- تعمق ثقة الغرب به، خاصة وأنها تقطع الطريق أمام إيقاف إنتاج النفط.
(العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:49 | 2023-07-26
23:37 | 2023-07-26
23:32 | 2023-07-26
23:30 | 2023-07-26
23:25 | 2023-07-26
23:21 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website