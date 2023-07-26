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عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات ينعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد

Lebanon 24
26-07-2023 | 18:06
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نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من الخميس.
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