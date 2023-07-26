بيل غيتس: مؤتمر "COP28" في الإمارات يمثل فرصة حاسمة

شدد الملياردير الأميركي الرائد في قضايا المناخ، بيل غيتس، على أهمية مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيقام في دولة الإمارات تشرين الثاني المقبل.



وعبر حسابه على منصة "إكس" أشار غيتس إلى أن الاتجاه بعيدا عن "الوقود الأحفوري" هو أمر مهم، لكنه أكد أن بناء "مستقبل نظيف" قد يعتمد على الصناعات ذات الانبعاثات الكبيرة.

Advertisement

وفي منشوره، قال غيتس: "سيكون COP28 فرصة حاسمة لقادة العالم للالتقاء واتخاذ خطوات حقيقية لتسريع طريقنا نحو "صافي صفر" انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون". وعبر حسابه على منصة "إكس" أشار غيتس إلى أن الاتجاه بعيدا عن "الوقود الأحفوري" هو أمر مهم، لكنه أكد أن بناء "مستقبل نظيف" قد يعتمد على الصناعات ذات الانبعاثات الكبيرة.وفي منشوره، قال غيتس: "سيكون COP28 فرصة حاسمة لقادة العالم للالتقاء واتخاذ خطوات حقيقية لتسريع طريقنا نحو "صافي صفر" انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون".

أضاف: "الابتعاد عن الوقود الأحفوري مهم ولا مفر منه. يجب علينا ابتكار واكتشاف ونشر حلول مناخية مهمة مع ضمان أن الأشخاص الأكثر تضررا من تغير المناخ يمكنهم أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة".

وختم: "سيتطلب بناء مستقبل نظيف وصحي ومنصف أن يكون كل جزء من المجتمع، بما في ذلك بعض القطاعات التي تقوم بانبعاثات ثقيلة لثاني أوكسيد الكربون، جزءاً من الحل".