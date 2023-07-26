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عربي-دولي

سعيّد مستمرّ يرفض الإرتهان للمؤسسات الدولية المانحة

Lebanon 24
26-07-2023 | 19:00
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يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض الارتهان للمؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وسط دعوات إلى إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن امتلاك تونس لبدائل عن اللجوء إلى صندوق النقد.
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ويجدّد الرئيسي التونسي من مناسبة إلى أخرى التأكيد على الاعتماد على الذات ودفع نسق منظومات الإنتاج المحلية في البلاد، على غرار القطاعات الحيوية المنتجة مثل الفوسفات، فضلا عن آليات الصلح الجزائي واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج لتجاوز العجز المالي.
ويكرّر سعيد من مناسبة إلى أخرى أن "لتونس الكثير من المقدرات ولكن هناك من أفرغ خزائن البلاد، بهدف ضرب الدولة من الداخل".
ويرى مراقبون أن البدائل الذاتية محدودة، وأن أقصى ما تحققه أنها تساعد على إنجاح برنامج الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكنها لا تكفي لوحدها.
ويتوقع أن تكون الحكومة التونسية قادرة خلال العام 2023 على الوفاء بآجال تسديد استحقاقات تقدر بنحو 21 مليار دينار، بما في ذلك 12 مليارا (حوالي 4 مليارات يورو) بالعملة الأجنبية. ويبدو ذلك ممكنا بفضل عائدات قطاع السياحة وصادرات الفوسفات وانخفاض أسعار الطاقة.
وفي ظل الجهود الحكومية المتعثرة للحصول على قرض من صندوق النقد، دعا خبراء إلى ضرورة الاهتمام بالمسائل الاقتصادية الداخلية من بينها التقليص من حجم الواردات ودعم القطاع الزراعي وتشجيعه على الإنتاج. (العرب)
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