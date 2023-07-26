شعبية نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي

هوت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد إقرار أول بند في التعديلات القضائية المثيرة للجدل في وقت أعرب 56% من الإسرائيليين عن خوفهم من حرب أهلية. أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمّق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت استياء واشنطن.

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ووفقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. وذكر استطلاع نشرته قناة "إن 12 نيوز" الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب ليكود بزعامة نتنياهو (73 عاماً) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء أمس الأول أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.

وأفاد استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية بأن 28 بالمئة من المشاركين فيه قالوا إنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل بعد التعديلات. ووفق الصحيفة نفسها، فإن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يخشون أن تضر التعديلات القضائية بأمن إسرائيل، في حين يتخوّف 56 بالمئة من نشوب حرب أهلية. (الجريدة الكويتية)