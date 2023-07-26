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عربي-دولي
بالصور.. محادثات بين كيم جونغ أون وشويغو في بيونغ يانغ
Lebanon 24
26-07-2023
|
23:15
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أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الخميس بأن اللقاء "يشكل فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية والتقليدية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا، وفقاً لما يتطلبه القرن الجديد"، حسب فرانس برس.
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"شريك مهم"
يذكر أن وزير الدفاع الروسي كان شدد الأربعاء على أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونغ يانغ حيث استقبل بحفاوة.
وقال إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.
كما أكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة".
الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب
إلى ذلك سيحضر سيرغي شويغو اليوم الخميس الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 تموز 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.
وكان قد وصل مساء الثلاثاء إلى مطار بيونغ يانغ واستقبله كانغ سون نام ثم وضع إكليلاً من الزهر أمام نصب النصر في حرب التحرير بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.(العربية)
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