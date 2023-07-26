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عربي-دولي
"احتكاك" بين طائرة روسية ومسيرة أميركية فوق سوريا.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
26-07-2023
|
23:25
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كشف البيت الأبيض أمس الأربعاء أن طائرة روسية اقتربت "على نحو خطير" من طائرة أميركية مسيرة فوق سوريا بوقت سابق هذا الأسبوع في انتهاك للبروتوكولات والمعايير الدولية القائمة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحافية: "طالعنا تقارير مبكرة عن طائرة مقاتلة روسية ثانية هذا الأسبوع، حلقت مقتربة على نحو خطير من طائرة مسيرة تابعة لنا كانت في مهمة لهزيمة تنظيم داعش"، وفق رويترز.
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بيان روسي
في حين أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف، أن مسيرة أميركية من طراز "ام كيو-9" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلات سو-35 وسو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية.
وقال غورينوف، في بيان أمس الأربعاء، إنه "في الساعة 07.34 من يوم 26 تموز ، على ارتفاع 6200 متر في منطقة الباب، تم تسجيل اقتراب خطير مرة أخرى من قبل طائرة دون طيار تابعة للتحالف من طراز ام كيو-9 من طائرتين من طراز سو-35 وسو-34"، حسب وكالة "تاس" الروسية.
كما أضاف أن الطيارين الروس سجلوا مرة أخرى تعرضهم لأنظمة توجيه الأسلحة، ما أدى إلى تشغيل تلقائي لأنظمة الدفاع على متن المقاتلات وإطلاق بالونات حرارية.
أضرار "شديدة"
يشار إلى أن الجيش الأميركي أعلن الثلاثاء أن مقاتلة روسية أصابت الطائرة الأميركية المسيرة بمقذوف ناري فوق سوريا وألحقت أضراراً "شديدة" بإحدى مراوحها.(العربية)
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