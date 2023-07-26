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عربي-دولي

وساطة مُمكنة... رئيس بنين يتوجه إلى النيجر

Lebanon 24
26-07-2023 | 23:37
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يتوجه رئيس بنين باتريس تالون إلى النيجر للقيام بوساطة بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى اعتقال رئيسها محمد بازوم في ما يبدو محاولة انقلاب، وفق ما أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الأربعاء.

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وقال تينوبو إثر لقائه تالون في أبوجا: "سيغادر إلى هناك الآن، إنه في طريقه" إلى النيجر.

"الوضع مقلق"
من جهته، أكد تالون قبل مغادرته أن "الوضع مقلق إلى درجة نتعامل معه بجدية ونتحرك سريعاً، (مع) المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والرئيس تينوبو، رئيس نيجيريا جارة النيجر، ومع بنين جارة النيجر أيضاً"، حسب فرانس برس.

كما أضاف: "أعتقد أنه سيتم استخدام كل الوسائل انطلاقاً من الحاجة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكن الأمر المثالي هو أن يتم كل شيء بسلام. يجب أن يصحح السلام ذلك. إنه خيارنا الأول. نعتقد أن هذا الأمر سيتم بنجاح".

احتجاز و"مهلة"
يأتي ذلك فيما تشهد النيجر محاولة انقلاب احتجز خلالها عناصر من الحرس الرئاسي، الأربعاء، الرئيس محمد بازوم بينما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه.

ولاحقاً، عمد عناصر الحرس الرئاسي إلى تفريق متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.

المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا
يشار إلى أن نيجيريا تتولى راهناً الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ومن المقرر أن يزور تالون قريباً 3 دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا شهدت انقلابات منذ العام 2020، هي مالي وبوركينا فاسو وغينيا.(العربية) 
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