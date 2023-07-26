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عربي-دولي

زعيم الجمهوريين يتوقف فجأة عن الحديث خلال مؤتمر صحفي.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2023 | 23:30
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في حادثة مُقلقة، توقف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، البالغ من العمر 81 عاما، والذي تعرض لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام، عن الحديث فجأة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، مما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله.

واصطُحب السيناتور، ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين، بعيدا عن الميكروفونات بعدما توقف عن الكلام في منتصف خطابه خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفقا لنيويورك تايمز.

وكان ماكونيل يتحدث عن تعاون بين الحزبين حينما توقف فجأة عن الكلام لبرهة، مما أثار تساؤلات من الحاضرين الذين سأله بعضهم إذا ما كان بخير، وأظهر مقطع فيديو تجمد السيناتور المخضرم لفترة وجيزة.
 
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وقالت شبكة NBC الأميركية إن التوقف دام لنحو 20 ثانية.

وتعرض الزعيم الجمهوري المخضرم لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط في وقت سابق من هذا العام.

وبعد التوقف الوجيز، عاد ماكونيل لتلقي أسئلة وسائل الإعلام، وحين سؤاله عما حدث، قال إنه "بخير"، مؤكدا أنه قادر على أداء واجباته القيادية.

وقال مساعدوه في وقت لاحق إنه عانى من بعض الدوار، وفقا لوول ستريت جورنال، لكنهم أشاروا إلى أنه تمكن من استئناف الكلام في غضون دقائق. ورفضوا الخوض في تفاصيل وضعه الطبي.

وقال مساعده "لقد عاد للتعامل مع الأسئلة والأجوبة، والتي كما لاحظ الجميع كانت حادة".

ووفقا لنيويورك تايمز فإن ماكونيل بدا ضعيفا جسديا منذ الخريف، حيث كسر ضلعا لدى سقوطه، وقضى بعض الوقت في مركز لإعادة التأهيل، وتغيب عن مجلس الشيوخ لأكثر من شهر قبل أن يعود.

وكان الزعيم الجمهوري، الذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، يخطو دائما بحذر ويتجنب السلالم، لكنه كان أكثر حذرا بشكل ملحوظ منذ إصاباته الأخيرة في حركته بمجلس الشيوخ.

ودخل ماكونيل مجلس الشيوخ، عام 1985، وأعيد انتخاب ماكونيل لولاية سابعة، في عام 2020، وسيكون على ورقة الاقتراع مرة أخرى، في عام 2026، إذا اختار الترشح.(الحرة)

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