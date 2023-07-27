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عربي-دولي
جريمة هزت الرأي العام: موسى ابن الـ 7 أعوام.. عذبته زوجة أبيه حتى الموت!
Lebanon 24
27-07-2023
|
00:22
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استفاق الشارع العراقي قبل أيام على جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الطفل موسى ولاء البالغ 7 أعوام على يد زوجة أبيه.
واجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في البلاد. فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعصر القلب للطفل الضحية حصلت عليها إعلامية عراقية، تظهر موسى وهو يؤدي الامتحانات النهائية قبل أن تقتله، وآثار التعذيب واضحة عليه.
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كما أن اللافت في الصورة أيضاً، ارتداء موسى ملابس شتوية في الصيف.
يذكر أن الشبكة العراقية لحقوق المرأة كانت نقلت عن مصدر أمني قوله إن الطفل موسى ولاء تعرض لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، شمل استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.
كذلك كشف المصدر أن "المتورطة بالجريمة لم تعان من أي أمراض نفسية أو عقلية"، مردفاً أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال الإجراءات التحقيقية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة".(العربية)
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