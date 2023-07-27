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عربي-دولي

من بينها طائرة مسيرة جديدة.. كيم جونغ أون يصطحب شويغو في جولة بمعرض للأسلحة (صور)

Lebanon 24
27-07-2023 | 00:38
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الأربعاء واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة.

وذكر التقرير أن شويغو سلم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويغو، لافتا إلى أن اللقاء يعمق العلاقات "الاستراتيجية والتقليدية" بين كوريا الشمالية وروسيا.
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ووصل الوفد الروسي ووفد صيني إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية الذي تحتفل به كوريا الشمالية باعتباره "يوم النصر".

وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه بيونغ يانغ إلى تعزيز علاقاتها مع بكين وموسكو في ظل ما تجمع العواصم الثلاثة من خلافات مع واشنطن، وفقا لرويترز.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم اصطحب سيرغي شويغو في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب.
 
 
 
 
 
 
زيارة معرض الأسلحة الكوري الشمالي
واشتمل المعرض على أسلحة ومعدات عسكرية تم تطويرها حديثا.

من بين الأسلحة المعروضة بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المنصوبة على وحدات نقل وإطلاق متعددة المحاور.
 
وأظهرت صورة أخرى ما قال محللون إنه يبدو أنه طائرة مسيرة جديدة.

ويقول البيت الأبيض إن كوريا الشمالية تدعم الكرملين في الحرب مع أوكرانيا وأنها أمدته بأسلحة من بينها صواريخ يمكن حملها على الأكتاف وغيرها من الصواريخ.

وتنفي كوريا الشمالية إبرام أي صفقات أسلحة مع روسيا.

أول ضيف في بيونغ يانغ منذ تفشي كورونا
يُشار إلى ان شويغو أوّل ضيف أجنبي يزور كيم منذ بداية جائحة كوفيد.(سكاي نيوز)

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