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الإفراج الفوري عن رئيس النيجر... هذا ما تطالب به واشنطن؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 00:52
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دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم، في وقت يُطوّق جنود القصر الرئاسي في هذا البلد الإفريقي ويزعمون أنّهم استولوا على السلطة.

وصرّح بلينكن الذي يزور نيوزيلندا "تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديموقراطي"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".
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وكان قد أعلن بلينكن أنّ استمرار المساعدات التي تُقدّمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديموقراطيّة" في الدولة الإفريقيّة.

وخلال اتّصال هاتفي بينهما قبل الإعلان الرسمي عن الإطاحة بنظام بازوم، قال بلينكن للرئيس النيجري إنّ "الشراكة الاقتصاديّة والأمنيّة القويّة (للولايات المتحدة) مع النيجر تعتمد على الحفاظ على الديموقراطيّة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وفقا لبيان أصدرته الخارجيّة الأميركيّة. (سكاي نيوز عربية) 
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