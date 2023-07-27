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وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى.. واستشهاد فلسطيني بمواجهات عنيفة في قلقيلية (فيديو)

Lebanon 24
27-07-2023 | 02:41
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية.

وأفادت بأن الفتى، ويدعى فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عامًا) وصل مصابا بجراح حرجة برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الرأس إلى مستشفى قلقيلية الحكومي؛ قبل أن تُعلن عن وفاته.
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وفي وقت سابق من الليلة الماضية، اندلعت مواجهات عنيفة مع الجيش الاسرائيلي عقب اقتحامه لحي النقار غربي مدينة قلقيلية، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وفي مخيم كفر عقل، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي المخيم واعتقلت أحد الشبان وسط مواجهات عنيفة مع الشبان قبل أن تنسحب من المخيم.

وخلال حملة اعتقالات شنها الجيش الاسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم أعلن نادي الاسير اعتقال 5 فلسطينيين من مناطق الخليل وأريحا ومخيم العروب.

بن غفير يقتحم الأقصى
إلى ذلك، اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، في ذكرى "خراب الأقصى"، وفق التقويم العبري.

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وفي رام الله، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير صباح هذا اليوم للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة غلاة المتطرفين من اتباعه، وتعتبره غطاءً إسرائيلياً رسمياً للاقتحامات المتواصلة ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين".

وحمّلت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي" وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى.(سكاي نيوز)

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