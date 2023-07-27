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عربي-دولي

وصلت إلى 45: الحرارة تسجل درجات غير مسبوقة في مصر.. وتحذير للمواطنين

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:16
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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها اليوم الخميس، منذ بدء فصل الصيف، إذ تبلغ 43 درجة مئوية في القاهرة و45 درجة في محافظات الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة عبر تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، كذلك عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا.
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وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قدمت بوقت سابق، نصائح للمواطنين لحمايتهم من التعرض للإصابة بـ"الاجهاد الحراري"، في ظل موجة الحر غير المسبوقة خلال الصيف الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن وزارة الصحة والسكان استعدت للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة لفترة طويلة، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال أي حالات إصابة بضربات الشمس.(روسيا اليوم)

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