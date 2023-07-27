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عربي-دولي

يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي.. هذا ما قاله رئيس النيجر في آخر تغريدة له (صورة)

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:20
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في آخر تطورات الانقلاب الحاصل في النيجر، أكد الرئيس محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، اليوم الخميس، في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، أن "المكتسبات الديموقراطية ستصان".
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وكتب محمد بازوم في الرسالة التي نشرت عبر "اكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش "ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".
 
 
 
 
وزير الخارجية: "نحن السلطة الشرعية"
من جهته، رفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو اليوم الخميس، الانقلاب في النيجر، مؤكداً أنّ حكومته تمثّل "السلطات الشرعية والقانونية".

وقال خلال مقابلة مع محطة "فرانس 24"، إنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة".
 
وأعلن مسعودو نفسه رئيسا للحكومة بالنيابة، داعياً للتعبئة لمقاومة "الانقلاب".
أبرز المستجدات حول الأحداث في النيجر:
وقالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي. وتغلق مركبات عسكرية مدخل القصر منذ صباح الأربعاء.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.
   
وذكرت مصادر أمنية ورئاسية أنه تم منع الوصول أيضا إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، كما أن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

وأشارت مصادر إفريقية إلى أن مفاوضات تجري الآن بين الرئيس النيجري وقادة الحرس الرئاسي.(سكاي نيوز)

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