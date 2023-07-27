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عربي-دولي

بعد وفاة أخ رئيس الدولة... الإمارات تعلن الحداد لثلاثة أيام

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:38
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أعلنت دولة الإمارات، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، بعد وفاة أخ رئيس الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم (الخميس)".
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وأصدر ديوان الرئاسة بيانا أعلن فيه "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 تموز، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 تموز".
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