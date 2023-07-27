الاعدام لـ 5 مدانين في الكويت.. أحدهم تابع لتنظيم داعش

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قالت النيابة العامة الكويتية إنها أشرفت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين في جرائم مختلفة، أحدهم ينتمي لتنظيم داعش وهو من فئة غير محددي الجنسية "البدون"، وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل 8 سنوات.وقع تفجير مسجد الصادق الشيعي، الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم داعش في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا، وفقا لوكالة رويترز.أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.