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عربي-دولي

بوتين افتتح القمة الروسية ـ الإفريقية في سان بطرسبرغ.. وهذا ما أكده

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:43
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بدأت أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ والتي من المقرر أن تستمر يومين.

وكان قد وصل بعض الزعماء الأفارقة إلى سانت بطرسبرغ لحضور القمة التي يترأسها الرئيس فلاديمير بوتين والذي وصفها بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا تزداد قوة على الساحة العالمية.
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وأكد بوتين، أثناء افتتاحه القمة، أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

وقال الرئيس الروسي ان القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي، مشيرا إلى ان  روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات.
 
وأكد بوتين ان روسيا هي شريك مهم لإفريقيا، متوقعا أن يتم اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة في الهند.

أما رئيس جزر القمر أسوماني أزالي فقال ان  القمة منصة هامة لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا وإفريقيا، وكذلك القضايا الدولية المؤثرة.

وتابع   :العالم يقف على حافة الانهيار وإفريقيا هي الضحية.    إفريقيا تعاني من الهجرة ومن مشاكل الأمن ونقص المواد الغذائية ومشكلات المناخ وغيرها. (سكاي نيوز)
 


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