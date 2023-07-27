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عربي-دولي

نحو 800 مهاجر قضوا غرقاً قبالة شواطئ تونس في 2023

Lebanon 24
27-07-2023 | 06:31
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 قضى نحو 800 مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير نظامية، غرقاً قبالة الشواطئ التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسبما أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، لوكالة "فرانس برس".
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ووفق هذا المصدر، فقد "تمّ انتشال جثث 789 مهاجرا من البحر، بينهم 102 تونسي، والآخرون أجانب ومجهولون".
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