للمرة الثانية.. روسيا تعثر على آثار متفجرات بسفينة لشحن الحبوب

عثر جهاز الأمن الروسي اليوم الخميس، على "آثار متفجرات" على متن سفينة شحن متجهة إلى ميناء روستوف-نا-دونو الروسي.

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وأوضح جهاز الأمن الاتحادي في بيان أن السفينة الأجنبية الآتية من تركيا لتحميل حبوب رست في السابق في ميناء ريني الأوكراني.وأضاف جهاز الأمن الروسي أن السفينة المعنية منعت من دخول "المياه الإقليمية الروسية".وهذا هو ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع. فقد أعلن جهاز الأمن الاتحادي يوم الاثنين العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أخرى أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف أون دون في روسيا لتحميل حبوب.وسبق أن اتهمت روسيا سفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي ما أدى لانهياره. (العربية)