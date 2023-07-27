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جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب

Lebanon 24
27-07-2023 | 07:17
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أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء،، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الخميس.

يأتي ذلك في وقت يررفض الرئيس المحتجز محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.
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 وقال بازوم الخميس في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو "نحن السلطات الشرعية والقانونية".

وأضاف أنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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