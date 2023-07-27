من أصول عربية.. من هو رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطيح به في انقلاب عسكري؟

بعد يوم من الإطاحة به في انقلاب عسكري، خرج رئيس النيجر محمد بازوم على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، متعهدا بحماية المكتسبات الديمقراطية "الغالية" في بلاده.

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وفي وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، بثّ عسكريون عبر التليفزيون الرسمي في النيجر بيانا أعلنوا فيه الإطاحة بـبازوم من السلطة، إلى جانب تعليق العمل بكل مؤسسات الدولة.في الثاني من نيسان من عام 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر، ليصبح بذلك أول رئيس عربي يحكم البلاد، وأول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخبّ في النيجر منذ استقلالها.وينتمي بازوم المتزوج من خديجة بن مبروك، إلى عرب ديفا، وهو الاسم الذي يطلَق على قبائل البدو التي تعيش في شرق النيجر، ويمثل عرب ديفا نسبة لا تتجاوز 1.5 في المئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم حوالي 24 مليون نسمة.وولد بازوم في كانون الثاني من عام 1960، وتلقّى تعليمه الأساسي في بلاده قبل أن يسافر إلى العاصمة السنغالية داكار ليدرس الفلسفة والسياسة بجامعة الشيخ أنتا ديوب. ولدى عودته إلى النيجر، عمل بازوم مدرسا، قبل أن ينخرط في الحركة النقابية والسياسية في البلاد.وفي حقبة التسعينيات، أسس بازوم مع المهندس مامادو إيسوفو الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وفي عام 1993 انتُخب بازوم عضوا في البرلمان.وفي عام 2011، ساعد بازوم في وصول إيسوفو إلى رئاسة النيجر، وعلى مدى فترتين حكم فيهما الأخير البلاد، حمل بازوم عددا من الحقائب الوزارية، منها الداخلية والخارجية والتعاون.وفي عام 2020، استقال بازوم من الحكومة، حتى يتسنّى له الترشح لرئاسة البلاد، وبالفعل وصل بازوم في نيسان 2021 إلى سدة الحكم عبر انتخابات نادرة في النيجر شهدت صعود رئيس ينتمي إلى أقلية في بلد قبائلي.وقبل ثلاثة أيام فقط من تولّيه مقاليد الأمور، شهدت النيجر محاولة انقلاب عسكري فاشلة.ومنذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، شهدت النيجر أربعة انقلابات عسكرية ناجحة، فضلا عن عدد كبير من محاولات انقلابية فاشلة.وقبل هذا الانقلاب الذي تشهده النيجر الآن على بازوم، وقع آخر انقلاب شهدته البلاد في شباط 2010، والذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا.وكانت التوقّعات تشير إلى استمرار بازوم في السلطة مدة فترتين على غرار سلفه إيسوفو.وتمثلت التحديات التي واجهت الرئيس بازوم في الفقر الشديد ومعدلات البطالة المرتفعة والحركات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وما يعرف بالدولة الإسلامية وبوكوحرام.وتعاون بازوم مع دول الجوار الأفريقي فضلا عن فرنسا وأميركا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن بالنيجر. وحارب ضد الأميّة وشجّع تعليم الإناث سعياً لتحقيق المساواة بين الجنسين في بلاده. (bbc عربي)