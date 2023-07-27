31
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
37
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين: جنودنا وضباطنا يظهرون بسالة منقطعة النظير في العملية العسكرية الروسية الخاصة
Lebanon 24
27-07-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشاة البحرية والقوات الجنوبية تظهر بطولة منقطعة النظير وتلحق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية والأفراد لدى القوات الأوكرانية.
جاء ذلك في حديث صحفي للرئيس الروسي على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ، حيث تابع أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير، وتم تدميرعدد كبير من المدرعات، يصل إلى حوالي 50 مدرعة، منها 36 دبابة.
Advertisement
وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد صعدت من وتيرة عملياتها القتالية في اتجاه زابوروجيه، إلا أن القوات المسلحة الروسية ومجموعة القوات الجنوبية تمكنت من صد الهجمات الأوكرانية، وتكبد الجيش الأوكراني خلال معارك يوم أمس أكثر من 200 شخص، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف.
وقد أصدر بوتين أوامره لتقليد عدد من الجنود الأبطال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الأوسمة وألقاب الشرف من وزارة الدفاع. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
15:52 | 2023-07-26
26/07/2023 03:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
16:02 | 2023-07-26
26/07/2023 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماعٌ سريّ و "حزب الله" سيحتلُّ "مستعمرة" إسرائيلية.. مفاجآت يكشفها تقرير!
Lebanon 24
إجتماعٌ سريّ و "حزب الله" سيحتلُّ "مستعمرة" إسرائيلية.. مفاجآت يكشفها تقرير!
12:17 | 2023-07-26
26/07/2023 12:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
00:48 | 2023-07-27
27/07/2023 12:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة في سوق الدولار.. ماذا فعلَ الصرّافون؟
Lebanon 24
خطوة طارئة في سوق الدولار.. ماذا فعلَ الصرّافون؟
13:22 | 2023-07-26
26/07/2023 01:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-07-27
أبو القنبلة الذرية نادم: "أنا الموت".. تفاصيل حياة "أوبنهايمر" صانع سلاح نهاية البشرية
09:55 | 2023-07-27
تم تخزينها بطريقة غريبة.. شحنة من المواد المخدرة داخل هذه الفاكهة ضُبِطت في ميناء تركي
08:30 | 2023-07-27
كندا.. ترودو يستبدل وزيرة الدفاع برئيس شرطة تورونتو السابق
08:15 | 2023-07-27
حادث مأساوي.. قتيل وعشرات المصابين بتسريب لغاز الكلور في مصر
08:00 | 2023-07-27
إنترسبت: النيجر.. الانقلاب رقم 11 لقوات دربتها أميركا بالمنطقة منذ 2008
07:30 | 2023-07-27
من أصول عربية.. من هو رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطيح به في انقلاب عسكري؟
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 17:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 17:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 17:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact