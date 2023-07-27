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بوتين: جنودنا وضباطنا يظهرون بسالة منقطعة النظير في العملية العسكرية الروسية الخاصة

Lebanon 24
27-07-2023 | 09:00
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشاة البحرية والقوات الجنوبية تظهر بطولة منقطعة النظير وتلحق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية والأفراد لدى القوات الأوكرانية.

جاء ذلك في حديث صحفي للرئيس الروسي على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ، حيث تابع أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير، وتم تدميرعدد كبير من المدرعات، يصل إلى حوالي 50 مدرعة، منها 36 دبابة.
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وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد صعدت من وتيرة عملياتها القتالية في اتجاه زابوروجيه، إلا أن القوات المسلحة الروسية ومجموعة القوات الجنوبية تمكنت من صد الهجمات الأوكرانية، وتكبد الجيش الأوكراني خلال معارك يوم أمس أكثر من 200 شخص، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف.

وقد أصدر بوتين أوامره لتقليد عدد من الجنود الأبطال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الأوسمة وألقاب الشرف من وزارة الدفاع. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
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