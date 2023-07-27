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عربي-دولي

حادث مأساوي.. قتيل وعشرات المصابين بتسريب لغاز الكلور في مصر

Lebanon 24
27-07-2023 | 08:15
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لقي شخص مصرعه وأصيب 62 آخرون في تسرب لغاز الكلور من محطة صرف صحي بمحافظة قنا بجنوب مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بإصابة العشرات في تسرب لغاز الكلور بمحطة صرف صحي بمدينة العمال بقنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن تسربا حدث لغاز الكلور من إحدى الأسطوانات بالحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال بوسط مدينة قنا ما أدى لإصابة المواطنين بالاختناق.
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ونجحت السلطات في السيطرة على التسريب ونقل الأسطوانة إلى خارج المدينة، فيما تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم، وعمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض المواطنين لاستنشاق الغاز.

من جانبه أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بإحالة المتسببين في الواقعة للنيابة العامة، وكشف ملابسات التسريب، موجها مسؤولي شركة المياه، بضرورة التحقق من إجراءات السلامة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من 24 ساعة بالمستشفى، فيما أكد مصدر طبي أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ووضعهم على أجهزة التنفس لحين استقرار حالتهم. (العربية)

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