يؤدي إلى الإصابة بالشلل وأحياناً إلى الوفاة.. مرض غامض جديد يثير الذعر!

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وبحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "مترو" الصادرة في لندن، فقد تم اكتشاف المرض في جمهورية البيرو التي تقع غربي أميركا الجنوبية، لكن الأطباء سرعان ما اكتشفوا مئات الحالات من هذا المرض الغامض، وتم تسجيل 4 وفيات بسببه حتى الآن. تعيش الأوساط الصحية في العالم حالة طوارئ جديدة بعد اكتشاف مرض جديد غامض يؤدي إلى الإصابة بالشلل وأحياناً يؤدي إلى الوفاة، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء هذا المرض، ولا إن كان من الممكن أن يتحول إلى وباء مرعب ومهدد للعالم خلال الفترة المقبلة أم لا.وبحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "مترو" الصادرة في لندن، فقد تم اكتشاف المرض في جمهورية البيرو التي تقع غربي أميركا الجنوبية، لكن الأطباء سرعان ما اكتشفوا مئات الحالات من هذا المرض الغامض، وتم تسجيل 4 وفيات بسببه حتى الآن.

وأعلنت السلطات في البيرو حالة طوارئ صحية وطنية بعد أن أصاب هذا المرض الغامض الذي يسبب الشلل أكثر من 231 شخصاً، وتسبب بوفاة أربعة أشخاص منذ بداية العام الحالي.



ويقول التقرير إن المرض الذي أطلق عليه اسم متلازمة (GBS) يتسبب بموجة من القلق في أميركا الجنوبية منذ بداية العام الحالي، إلا أن اللافت والمرعب في الأمر أن أكثر من نصف الحالات حدثت في فترة ضيقة مدتها خمسة أسابيع، من أوائل حزيران الماضي إلى منتصف تموز الحالي.





وبحسب الأطباء هناك، فإن متلازمة (GBS) هي حالة نادرة تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للشخص للأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان الإحساس في الأطراف ومشاكل في البلع أو التنفس. ويعاني غالبية المرضى بشكل تدريجي من الشلل يبدأ في القدمين والساقين ويمتد ببطء إلى أجسامهم.



ولاحظ الأطباء في البيرو أن أعراض المرض تستمر عادةً لبضعة أسابيع، ثم يبدأ معظم الأفراد بالتعافي دون حدوث مضاعفات عصبية شديدة وطويلة الأمد.



بكتيريا في الطعام

وتشير عينات المرضى التي أخذها مسؤولو الصحة في بيرو، إلى أن المرض ينتقل عن طريق البكتيريا الموجودة في الطعام والماء الملوثين.



ولم تفرض أي من الحكومة في البيرو أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة للبلدان الأميركية أي قيود سفر حتى الآن للحد من تفشي هذا المرض.



لكن تقرير جريدة "مترو" يقول إنه من المحتمل أن يؤثر تفشي المرض على صناعة السياحة في بيرو، حيث تجذب البلاد أكثر من ثلاثة ملايين زائر سنوياً.



بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية: "هذا المرض من المحتمل أن يكون مهددا للحياة، حيث يجب إدخال مرضى GBS إلى المستشفى حتى يمكن مراقبتهم عن كثب، وتشمل الرعاية الداعمة مراقبة التنفس وضربات القلب وضغط الدم".



وأضافت: "في الحالات التي تكون فيها قدرة الشخص على التنفس ضعيفة، عادة ما يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ويجب مراقبة جميع مرضى GBS بحثاً عن المضاعفات، والتي يمكن أن تشمل ضربات القلب غير الطبيعية والالتهابات والجلطات الدموية وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه".



وبحسب المنظمة لا يوجد علاج معروف لهذه المتلازمة، لكن العلاجات المتوافرة يمكن أن تساعد في تحسين الأعراض وتقصير مدتها، ونظراً لطبيعة المناعة الذاتية للمرض، يتم علاج مرحلته الحادة عادةً بالعلاج المناعي، مثل تبادل البلازما لإزالة الأجسام المضادة من الدم أو الغلوبولين المناعي الوريدي، وغالباً ما يكون مفيداً عند البدء بعد 7 إلى 14 يوماً من ظهور الأعراض".