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عربي-دولي
تعرض مروحية للتحالف الدولي لحادث شمال العراق
Lebanon 24
27-07-2023
|
11:00
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تعرضت مروحية تابعة للتحالف الدولي إلى "حادث طيران" أثناء جولة تدريب في شمال العراق، وفق بيان للتحالف أشار فيه إلى تعرض المروحية لـ"أضرار" من دون وقوع ضحايا.
وأفاد مصدر أمني في إقليم كردستان الخميس بأن مروحية تابعة للتحالف الدولي "واجهت مشكلة فنية أثناء التدريب"، وتحطمت في منطقة الكوير، التي تبعد نحو 45 كلم عن مركز أربيل، مضيفا أن طيارين كانا على متنها لم يصابا بأذى.
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وذكر بيان صادر عن التحالف الدولي أنه قبيل ظهر الخميس، تعرض عناصر من التحالف "كانوا يقومون بتدريب اعتيادي في مروحية لحادث طيران قرب أربيل"، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وتابع البيان أنه "لم يقع ضحايا من التحالف"، مشيرا كذلك إلى عدم وقوع أضرار في "البنى التحتية المدنية". لكن "مروحية التحالف قد تعرضت لأضرار"، وفق البيان.
من الجدير ذكره أن التحالف يضم حاليا نحو 2500 عسكري أمريكي ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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