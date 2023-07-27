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غوتيريش: حلّ عصر الغليان العالمي

Lebanon 24
27-07-2023 | 11:16
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغيّر المناخي، وأكّد أنّ درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في تموز تُؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".

وقال غوتيريش إنّ موجات الحرّ في نصف الكرة الأرضية الشمالي "مرعبة"، وأضاف "انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي". (العربية)
 
 
 
 
 
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