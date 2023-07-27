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عربي-دولي

بالفيديو إنفجار هزّ سوريا منذ قليل.. فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادثة ومعلومات عن قتلى وجرحى

Lebanon 24
27-07-2023 | 11:28
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وقع انفجار أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، فيما تشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الانفجار إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك". 
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" عن وقوع إصابات جراء تفجير يرجح أنه إرهابي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة ضربت طوقا أمنيا في موقع الانفجار، وباشرت على الفور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية، تمهيداً للإعلان عنها رسميا.

وأضاف أنه وفور وقوع الانفجار، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.
وقال شهود عيان من موقع الحدث إن الانفجار وقع بالقرب من فندق "سيدة الشام" في منطقة تدعى "كوع السودان" في مدينة السيدة زينب، وهي مكتظة بالسكان والحركة في هذا الوقت من النهار.
 
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