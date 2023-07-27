بعد الإنقلاب... ما هي السيناريوهات المحتملة في النيجر؟

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وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.



وفي هذا السياق، قالت مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات أماني الطويل "نحن أمام عدد من السيناريوهات المتعلقة بأسباب الانقلاب. الأول مرتبط بوجود خلافات مبهمة بين رئيس النيجر محمد بازوم، وبعض قيادات الحرس الرئاسي، وقد تكون خلافات تتعلق بصلاحيات أو بأمور مالية". ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ رئيس النيجر محمد بازوم الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي ووزير خارجيته حسومي مسعودو، رفض الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكد ومسعودو في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.وفي هذا السياق، قالت مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات أماني الطويل "نحن أمام عدد من السيناريوهات المتعلقة بأسباب الانقلاب. الأول مرتبط بوجود خلافات مبهمة بين رئيس النيجر محمد بازوم، وبعض قيادات الحرس الرئاسي، وقد تكون خلافات تتعلق بصلاحيات أو بأمور مالية".

وأضافت: "السيناريو الثاني هو في إطار الصراع الدولي في منطقة الساحل الإفريقي، إذ لم يذهب بازوم للقمة الروسية الإفريقية، وقد انتقلت القوات الفرنسية لبلاده بعد أن خرجت من مالي. بالتالي، قد تكون هذه محاولة لمعاقبته على طبيعة تحالفاته الوثيقة مع فرنسا ومعاداته النسبية مع دول الجوار المباشر، مثل مالي وبوركينا فاسو، الي يوجد تأثير كبير لروسيا ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، عليها".

وترى أنّ "العامل الأساسي في حسم الموقف هو الجيش، لان الجهة المتمردة هي الحرس الرئاسي فقط، والتوازن العسكري بينها وبين الجيش والحرس الوطني ليس في صالحها".

وأشارت إلى أنّ "الجيش في النيجر أكد حماية الشرعية الدستورية، وبالتالي موقفه هو رمانة الميزان في هذا التطور، إذ يدعم موقف تحركات إقليمية من جهات مثل إيكواس ومنظمة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، ضد الانقلابات غير الدستورية في إفريقيا".

وقالت: "في حالة عدم حسم الصراع سياسيا، سواء داخليا بين القوات المتصارعة، أو بالتواصل المباشر مع الاتحاد الإفريقي وغيره من الجهات الإفريقية الكبرى، فأتوقع أن يحدث صراع عسكري في النيجر". (سكاي نيوز)