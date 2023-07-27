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عربي-دولي

أدلة سريّة بشأن وجود كائنات فضائية.. ضابط استخبارات أميركي يفجّر مفاجأة!

Lebanon 24
27-07-2023 | 11:47
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أكد ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية أمام لجنة في الكونغرس، أن البشر ليسوا الوحيدين في الكون، مشيراً إلى أن السلطات تخفي أدلة على وجود كائنات فضائية، بينها بقايا جسم مجهول.

وأشار ديفيد غروش، أمس الأربعاء، إلى أنه مقتنع "تماماً" بأن الولايات المتحدة تحوز جسماً طائراً مجهولاً اعتبرته السلطات الأميركية "ظاهرة غريبة غير مُحددة" ("UAP").
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وقال غروش: "أدركت في إطار ممارسة مهامي أن ثمة برنامجاً يرمي إلى استعادة بقايا جهاز مجهول وتحليلها"، لفهم كيفية عمله. وأضاف: "اتخذت بعد الاستناد إلى بيانات جمعتها، قراري بمشاركة ما توصّلت إليه مع الأعلى رتبةً مني وعدد كبير من أعضاء المفتشية العامة، وأن أصبح مُبلغاً".


كما لفت الضابط السابق الذي تلقى عدداً كبيراً من الأسئلة خلال الجلسة، إلى أنه غير قادر على عرض تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع بصورة علنية، لأن المعلومات سرية. ورأى أن الحكومة الأميركية تخفي معلومات عن العامة والكونغرس الأميركي. وأكد أنه تمكن من أن يستجوب "شخصياً" أشخاصاً لديهم معرفة مباشرة بوجود هذا الجسم الطائر غير الأرضي.
 
وتابع: "أقوالي تستند إلى معلومات تلقيتها من أفراد خلفياتهم المرتبطة بخدمة البلاد معروفة، وقد أطلعني كثيرون على أدلة دامغة على شكل صور فوتوغرافية ووثائق رسمية وشهادات شفوية سرية".

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