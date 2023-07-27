28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أرقامٌ قياسيّة مرتقبة.. إستعدّوا درجات الحرارة ستستمرّ بالإرتفاع في السنوات المقبلة
Lebanon 24
27-07-2023
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "روسيا اليوم" أن عالم المناخ الروسي فلاديمير سيميونوف نائب مدير معهد فيزياء الغلاف الجوي أعلن أن درجات الحرارة في العالم على خلفية الاحتباس الحراري ستستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
Advertisement
وأشار العالم في مؤتمر صحفي إلى أنه يلاحظ خلال 150 عاما ارتفاع درجات الحرارة العالمية بصورة رتيبة ودائمة. لذلك من المتوقع تسجيل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويقول: "نلاحظ أن درجة الحرارة في العالم قد زادت بنحو 1.2 درجة منذ بداية القرن العشرين... وأن أكثر من نصف هذه التغيرات حصلت في الأربعين عاما الماضية. أي أن الاحترار قد تسارع بشكل كبير منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي".
ووفقا له، تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع خلال الثلاثين عاما المقبلة بنفس معدل السنوات العشرين الماضية.
ويقول: "بما أننا نعلم بارتفاع درجة الحرارة بصورة رتيبة، نتوقع استمرار تسجيل أرقام قياسية، وهذا ما سيحصل. لذلك فإن احتمال ما توقعته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع قياسي في درجة الحرارة خلال السنوات الخمس المقبلة، وارد جدا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة". (روسيا اليوم)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
15:52 | 2023-07-26
26/07/2023 03:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
16:02 | 2023-07-26
26/07/2023 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
Lebanon 24
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
02:57 | 2023-07-27
27/07/2023 02:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
00:48 | 2023-07-27
27/07/2023 12:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلافات تكبر بين العائلة.. هذا ما قاله الفنان الراحل جورج الراسي لاخوته قبل وفاته
Lebanon 24
الخلافات تكبر بين العائلة.. هذا ما قاله الفنان الراحل جورج الراسي لاخوته قبل وفاته
01:01 | 2023-07-27
27/07/2023 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:05 | 2023-07-27
إنفجارات وسقوط جرحى... ما الذي حصل في اليونان؟
14:00 | 2023-07-27
"فوضى مناخية" تهدّد العالم.. وشجر القرم يعد بحلول
13:48 | 2023-07-27
تهم جديدة بانتظار ترامب
13:30 | 2023-07-27
مقابل الدفع بالدولار أو اليورو... هكذا يُمكن للمغتربين المصريين بـ"تسوية" وضع التجنيد
13:15 | 2023-07-27
ظهر داخل أحد الفنادق الروسية.. من هي الشخصية البارزة التي كانت برفقة قائد "فاغنر"؟
13:00 | 2023-07-27
بعد الإنقلاب... ما هي السيناريوهات المحتملة في النيجر؟
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 21:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 21:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 21:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact