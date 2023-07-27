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عربي-دولي

روسيا تُحبط هجوماً على سفينة حربيّة لها... ومفاجأة كبيرة بالمشتبه به من هو؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 12:07
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نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه أحبط "هجوما إرهابيا" كان مزمعا على سفينة حربية تابعة لأسطول البلاد في البحر الأسود، مضيفا أنه ألقى القبض على جندي بحار روسي متورط في المؤامرة.
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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إن البحار اعتقل وبحوزته قنبلتان محليتا الصنع.
وذكر أنه مشتبه به أيضا في نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا. (سكاي نيوز)
 
 
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