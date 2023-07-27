روسيا تُحبط هجوماً على سفينة حربيّة لها... ومفاجأة كبيرة بالمشتبه به من هو؟

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نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه أحبط "هجوما إرهابيا" كان مزمعا على سفينة حربية تابعة لأسطول البلاد في البحر الأسود، مضيفا أنه ألقى القبض على جندي بحار روسي متورط في المؤامرة.