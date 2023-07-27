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عربي-دولي

أوكرانيا تقرّ: جيشنا عاجز وروسيا "تحسّن تكتيكاتها في كل مرة ولا تتوقف"

Lebanon 24
27-07-2023 | 12:45
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أكدت متحدثة باسم الجيش الأوكراني أن أوكرانيا تفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآتها لتصدير الحبوب من الضربات الروسية، في وقت فرضت موسكو حصاراً "على غالبية موانئ" البلاد.

وقالت ناتاليا غومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية لوكالة "فرانس برس": "نحتاج إلى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها العدو ضدنا".
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وأضافت أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" قادرة على استهداف أنظمة الأسلحة والسفن الروسية المستخدمة لاستهداف جنوب أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة من حلفائها الغربيين بينها منظومة باتريوت الأميركية.

لكن غومينيوك أصرت على أن روسيا "تحسّن تكتيكاتها في كل مرة ولا تتوقف".

وأشارت إلى أن موسكو تقوم في وقت واحد بإطلاق صواريخ كروز وأخرى فرط صوتية وأخرى مضادة للسفن ما يؤدي إلى "تشتت وسائل الدفاع"، علماً أن هذه الوسائل "غير قادرة على مواجهة هذا التهديد".

وأضافت أن موسكو عززت حصارها للموانئ الأوكرانية منذ انسحابها من اتفاق الحبوب، مؤكدةً أن "ما يحدث حالياً هو أن كافة الموانئ تقريباً مغلقة. ولا يمكن لأي سفينة المغادرة".
 
وأكدت أن كييف تعتمد على "حسن نية" حلفائها الغربيين لتقديم أنظمة الدفاع الجوي "في الوقت المحدد".
 
لكنها نبّهت إلى أنه "في غضون شهرين أو ثلاثة، لن يكون لدينا على الأرجح أي موانئ". (العربية) 
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