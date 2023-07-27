Advertisement

عربي-دولي

ظهر داخل أحد الفنادق الروسية.. من هي الشخصية البارزة التي كانت برفقة قائد "فاغنر"؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1091823-638260851000933071.jpg
Doc-P-1091823-638260851000933071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أشخاص من المقربين بمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، إن الشخصية الإفريقية التي شوهدت وهي تلتقي بمؤسس المجموعة وممولها يفغيني بريغوزين في سانت بطرسبرغ، هي جزء من وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القمة الروسية الأفريقية.
Advertisement

وتمكنت شبكة "سي ان ان" من تحديد الموقع الجغرافي لصورة بريغوجين والشخصية البارزة وذلك في فندق Trezzini Palace في سانت بطرسبرغ، حيث احتفظ مؤسس فاغنر بمكتب له، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكان الفندق أحد المواقع التي قامت السلطات الروسية بتفتيشها في 6 تموز بعد أن قاد رئيس فاغنر تمردًا فاشلًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2023-07-27
14:00 | 2023-07-27
13:48 | 2023-07-27
13:30 | 2023-07-27
13:00 | 2023-07-27
12:45 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website