28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ظهر داخل أحد الفنادق الروسية.. من هي الشخصية البارزة التي كانت برفقة قائد "فاغنر"؟
Lebanon 24
27-07-2023
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف أشخاص من المقربين بمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، إن الشخصية الإفريقية التي شوهدت وهي تلتقي بمؤسس المجموعة وممولها يفغيني بريغوزين في سانت بطرسبرغ، هي جزء من وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القمة الروسية الأفريقية.
Advertisement
وتمكنت شبكة "سي ان ان" من تحديد الموقع الجغرافي لصورة بريغوجين والشخصية البارزة وذلك في فندق Trezzini Palace في سانت بطرسبرغ، حيث احتفظ مؤسس فاغنر بمكتب له، وفقا لوسائل إعلام روسية.
وكان الفندق أحد المواقع التي قامت السلطات الروسية بتفتيشها في 6 تموز بعد أن قاد رئيس فاغنر تمردًا فاشلًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
15:52 | 2023-07-26
26/07/2023 03:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
16:02 | 2023-07-26
26/07/2023 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
Lebanon 24
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
02:57 | 2023-07-27
27/07/2023 02:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟
00:48 | 2023-07-27
27/07/2023 12:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلافات تكبر بين العائلة.. هذا ما قاله الفنان الراحل جورج الراسي لاخوته قبل وفاته
Lebanon 24
الخلافات تكبر بين العائلة.. هذا ما قاله الفنان الراحل جورج الراسي لاخوته قبل وفاته
01:01 | 2023-07-27
27/07/2023 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:05 | 2023-07-27
إنفجارات وسقوط جرحى... ما الذي حصل في اليونان؟
14:00 | 2023-07-27
"فوضى مناخية" تهدّد العالم.. وشجر القرم يعد بحلول
13:48 | 2023-07-27
تهم جديدة بانتظار ترامب
13:30 | 2023-07-27
مقابل الدفع بالدولار أو اليورو... هكذا يُمكن للمغتربين المصريين بـ"تسوية" وضع التجنيد
13:00 | 2023-07-27
بعد الإنقلاب... ما هي السيناريوهات المحتملة في النيجر؟
12:45 | 2023-07-27
أوكرانيا تقرّ: جيشنا عاجز وروسيا "تحسّن تكتيكاتها في كل مرة ولا تتوقف"
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 21:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 21:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 21:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact