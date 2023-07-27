ظهر داخل أحد الفنادق الروسية.. من هي الشخصية البارزة التي كانت برفقة قائد "فاغنر"؟

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كشف أشخاص من المقربين بمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، إن الشخصية الإفريقية التي شوهدت وهي تلتقي بمؤسس المجموعة وممولها يفغيني بريغوزين في سانت بطرسبرغ، هي جزء من وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القمة الروسية الأفريقية.وتمكنت شبكة "سي ان ان" من تحديد الموقع الجغرافي لصورة بريغوجين والشخصية البارزة وذلك في فندق Trezzini Palace في سانت بطرسبرغ، حيث احتفظ مؤسس فاغنر بمكتب له، وفقا لوسائل إعلام روسية.وكان الفندق أحد المواقع التي قامت السلطات الروسية بتفتيشها في 6 تموز بعد أن قاد رئيس فاغنر تمردًا فاشلًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.