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قالت وزارة الخارجية المصرية إنها ستسمح للمصريين بالخارج، ممن سافروا من دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت العديد من الطلبات لمواطنيها في الخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة لأرض الوطن، وعدم المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية. (سكاي نيوز)