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تهم جديدة بانتظار ترامب

Lebanon 24
27-07-2023 | 13:48
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أفادت شبكة NBC الأميركية أن المدعين العامين أبلغوا طاقم محاماة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأنّ تهما جديدة يُمكن أن تُوجّه لموكلهم.

ونقلت NBC عن عدة مصادر لم تسمها قولهم: "التقى محاميا ترامب تود بلانش وجون لاورو بالمدعين العامين في مكتب المستشار الخاص جاك سميث، حيث تم إبلاغهما بأن يتوقعا توجيه اتهامات جديدة لموكلهما دونالد ترامب". (روسيا اليوم)
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