تهم جديدة بانتظار ترامب

أفادت شبكة NBC الأميركية أن المدعين العامين أبلغوا طاقم محاماة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأنّ تهما جديدة يُمكن أن تُوجّه لموكلهم.



ونقلت NBC عن عدة مصادر لم تسمها قولهم: "التقى محاميا ترامب تود بلانش وجون لاورو بالمدعين العامين في مكتب المستشار الخاص جاك سميث، حيث تم إبلاغهما بأن يتوقعا توجيه اتهامات جديدة لموكلهما دونالد ترامب". (روسيا اليوم)

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