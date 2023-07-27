إنفجارات وسقوط جرحى... ما الذي حصل في اليونان؟

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أفادت قناة التلفزة الحكومية اليونانية "ERT" بأنّ عدة أشخاص أصيبوا بجراح متأثرين بشظايا زجاج مهشم جراء انفجار مستودع للذخيرة في بلدة نيا أنشيالوس في وسط البلاد.وذكرت القناة أن أصوات الانفجارات ما زالت تسمع في المستودع الذي تشتعل فيه النيران لليوم الثاني، وتصل لمسامع السكان في مدينة فولوس وكافة مناطق ماغنيسيا تقريبًا.وبحسب القناة فإن مستودعات الذخيرة تعود للقوات الجوية اليونانية. (روسيا اليوم)