دولة عربيّة تشهد إنقطاعاً في الكهرباء... ما السبب؟

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس، عن استمرار قطع الكهرباء في أنحاء البلاد بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة بسبب موجة الحر الشديدة، وقال إنّ بعض موظفي الحكومة سيعملون من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر المقبل، لترشيد استهلاك الكهرباء. (سكاي نيوز)

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