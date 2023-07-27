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إقتصاد
سعر البنزين يرتفع بشكل لافت في أميركا... كم أصبح؟
Lebanon 24
27-07-2023
|
14:45
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عادت الولايات المتحدة لتشهد سيناريو ارتفاعات أسعار الوقود التي شهدتها الصيف الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعارها لأعلى مستوى منذ تشرين الثاني من العام 2022.
وارتفع متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بـ12 سنتًا في الأيام الثلاثة الماضية، حسب بيانات نادي السيارات "AAA".
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وارتفع سعر الغالون إلى 3.714 دولار، ليكون هذا السعر ثاني أعلى تكلفة للوقود في هذا الوقت من العام على مدار العقد الماضي. (سكاي نيوز)
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