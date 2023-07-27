إنقلاب النيجر.. هل من مؤشرات على تورّط فاغنر؟

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إستبعد البيت الأبيض، يوم الخميس، تورط مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم من قبل الحرس الرئاسي.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط روسيا، أو قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب بدولة النيجر.ونقلت "رويترز" عن المتحدثة قولها إن واشنطن تحث المواطنين الأميركيين في البلد الأفريقي على توخي الحذر.وفيما يتعلق بصحة الرئيس النيجري المحتجز من قبل الانقلابين، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قوله إنه تحدث يوم الخميس إلى الرئيس بازوم الذي قال جنود من الحرس الرئاسي إنهم أطاحوا به.