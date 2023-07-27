توتّر جديد في إفريقيا!

أعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية أن قوات الدفاع الرواندية عبرت الحدود الكونغولية، الخميس، وهاجمت قوات أمن الحدود.



وتصاعد التوتر بين البلدين مع اتهام الكونغو لرواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة، التي تقاتل الحكومة الكونغولية منذ عقد، بينما تنفي رواندا هذا الاتهام.

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وتعمل قوى إقليمية على تهدئة التوتر في العلاقات بين رواندا والكونغو، وقالت مجموعة شرق إفريقيا إن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والرئيس الرواندي بول كاغامي اتفقا الجمعة على ضرورة أن يوقف متمردو "إم 23" إطلاق النار، وينسحبوا من الأراضي التي استولوا عليها شرقي الكونغو.